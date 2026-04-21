'Я больше не буду молчать': украинская теннисистка выступила с заявлением из-за поддержки Путина первой ракеткой мира Соболенко

Пятая ракетка Украины Александра Олейникова жестко высказалась в адрес руководства Женской теннисной ассоциации (WTA), которое продолжает покрывать фанатов кремлевского диктатора Владимира Путина. Наша соотечественница отметила, что таким образом организация нормализует войну РФ против Украины и преступления против человечности.

Об этом Олейникова написала на своей странице в социальной сети Instagram. 25-летняя киевлянка, чей отец защищает Украину в рядах ВСУ, привела пример видео актрисы и блогерки Виктории Бони, в котором звучат слова поддержки в адрес Путина и на которое одобрительно отреагировали многие теннисистки, включая первую ракетку мира Арину Соболенко.

"Путин – диктатор и разыскиваемый военный преступник, на которого выдан ордер на арест Международным уголовным судом. Он начал агрессивную войну против Украины. Сотни тысяч жизней погибли. Города разрушены. Будущее стерто с лица земли. Боня его поддерживает. Соболенко и другим это нравится. Вот как война становится приемлемой. Не только с оружием. Но и молчанием. С одобрением. С лайками", – подчеркнула Олейникова.

Украинка также пообещала и дальше вести борьбу с молчаливой поддержкой WTA российской агрессии. "Вот как известные люди посылают миллионам сигнал: ты можешь поехать в другую страну, убивать невинных людей – и тебя все равно примут обратно. WTA, я больше не буду молчать об этом. Когда я излагаю факты и говорю правду, я не нарушаю правила. Можете перестать пытаться запугать меня – я вас не боюсь", – резюмировала Олейникова.

Как сообщал OBOZ.UA, несколько дней назад Александра Олейникова успешно дебютировала за сборную Украины, добыв первую победу в карьере в составе "сине-желтых".

