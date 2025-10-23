МПК принял новое официальное решение по России, которой до этого вернул гимн и флаг

Несмотря на то, что Международный паралимпийский комитет (МПК) восстановил членство России и Беларуси, позволив им выступать под национальными флагами, российские атлеты не смогут попасть на Паралимпийские зимние игры 2026 года, сообщает пресс-служба МПК. Главная причина – решения международных федераций.

Видео дня

В сентябре 2025 года Генеральная ассамблея МПК проголосовала за снятие частичной дисквалификации с национальных паралимпийских комитетов России и Беларуси. Это решение вернуло обеим организациям полный членский статус (флаги и гимны) и все связанные с ним права, включая возможность участия параатлетов в Паралимпийских играх при условии успешной квалификации.

Однако, как подтвердили международные федерации, входящие в программу зимних Паралимпийских игр в Милане и Кортине (2026 год), представители России и Беларуси фактически не смогут пройти отбор.

Совет Международной федерации лыжного спорта (FIS) 21 октября проголосовал против допуска российских и белорусских параатлетов к квалификационным соревнованиям по горнолыжному спорту, лыжным гонкам и сноуборду. Международный союз биатлонистов (IBU) напомнил, что федерации России и Беларуси остаются отстранёнными от участия в его турнирах решением конгресса 2022 года.

В пара-хоккее на льду российские спортсмены теперь формально могут участвовать в международных стартах, но, как отметила World Para Ice Hockey, на практике страна не успеет пройти квалификацию. Беларусь же вовсе не имеет действующей сборной по этому виду спорта.

Мировая федерация кёрлинга (World Curling) ещё в январе 2025 года продлила отстранение России и Беларуси до конца сезона-2024/25, что также делает их участие в Паралимпиаде невозможным.

"Мы полностью уважаем решение Ассамблеи о восстановлении национальных паралимпийских комитетов России и Беларуси, но также уважаем решения международных федераций, управляющих своими видами спорта. Поскольку FIS, IBU и World Curling не допускают участие спортсменов из этих стран, они не смогут квалифицироваться на Игры 2026 года", – отметил президент МПК Эндрю Парсонс.

Паралимпийские зимние игры "Милано-Кортина 2026" пройдут с 6 по 15 марта. В программе — 79 комплектов наград в шести дисциплинах. Турнир станет юбилейным: ровно 50 лет назад, в 1976 году, прошли первые зимние Паралимпийские игры в шведском Эрншельдсвике.

Как сообщал OBOZ.UA, 19 сентября Международный олимпийский комитет (МОК) принял решения применять к россиянам и беларусов те же условия доступа к Играм-2026, которые были задействованы при подготовке к Парижу-2024. Спортсмены из обеих стран смогут соревноваться в так называемом нейтральном статусе и только в индивидуальных турнирах.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!