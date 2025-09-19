МОК объявил официальное решение по допуску россиян к Олимпиаде-2026

Международный олимпийский комитет (МОК) принял решения применять к россиянам и беларусов те же условия доступа к Играм-2026, которые были задействованы при подготовке к Парижу-2024. Спортсмены из обеих стран смогут соревноваться в так называемом нейтральном статусе и только в индивидуальных турнирах.

Видео дня

Об этом говорится на сайте МОК по итогам заседания исполнительного комитета. В целом в организации выделили пять главных условий, при которых представители страны-агрессорки смогут выступить в Милане:

Спортсмены с российским или беларуским паспортом, которые квалифицировались на Игры, будут заявлены и будут соревноваться как нейтральные спортсмены (AIN).

Заявки спортсменов с российским или беларуским паспортом в командных соревнованиях рассматриваться не будут.

Спортсмены, которые активно поддерживают войну, не будут иметь права участвовать в соревнованиях. Вспомогательный персонал, который активно поддерживает войну, не будет заявлен.

Спортсмены, которые работают по контракту с российскими или беларускими военными или государственными службами безопасности, не будут иметь права участвовать в соревнованиях. Вспомогательный персонал, работающий по контракту с российскими или беларускими военными или национальными службами безопасности, не будет заявлен.

Любой нейтральный атлет, как и все другие спортсмены-участники, должен будет соответствовать всем антидопинговым требованиям.

Отметим, что на Играх в Париже от РФ выступали 15 спортсменов, которые взяли только одну медаль. Ранее президент Владимир Зеленский призвал новое руководство МОК не допускать россиян к Играм-2026 в Милане. До этого РФ отстранили от турнира в хоккее, биатлоне, лыжных гонках, командных соревнованиях в фигурном катании.

Как сообщал OBOZ.UA, олимпийская чемпионка в конькобежном спорте Светлана Журова обратилась к МОК и цинично обвинила Украину в том, что наша страна всячески мешает допуску спортсменов из РФ к международным турнирам.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!