Может уйти: вратарь сборной Украины поставил ультиматум 'Реалу'

Вратарь сборной Украины Андрей Лунин готов продлить контракт с мадридским "Реалом", срок которого истекает летом будущего года. При этом наш соотечественник требует гарантий от руководства королевского клуба гарантий относительно своего статуса в команде после возвращения бельгийца Тибо Куртуа.

Об этом пишет портал realmadridexclusivo.com, специализирующегося на новостях из стана "Реала". По его данным, Лунин хочет иметь больше игровой практики, чем это было у него до этого сезона, а потому президенту "сливочных" Флорентино Пересу нужно как можно скорее решать этот вопрос.

Лунин стал настоящим открытием нынешнего сезона. После травмы Куртуа в начале сезона украинец боролся за место в "рамке" с Кепой Аррисбалагой, которого взяли в аренду из лондонского "Челси". В итоге осенью Андрей застобил за собой пост №1, особенно поразив болельщиков и тренеров "Реала" своей яркой игрой в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с "Лейпцигом".

Теперь украинец должен определиться со своим будущим. При этом известно, что в услугах 25-летнего уроженца Краснограда заинтересованы несколько английских клубов, в частности, "Ньюкасл", который готов платить Лунину 6 миллионов евро за сезон.

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