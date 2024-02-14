Лунин фантастически сыграл за 'Реал', став главной звездой скандального матча Лиги чемпионов. Видео

Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин принес победу своей команде в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против немецкого "РБ Лейпциг" (1:0). 24-летний уроженец Краснограда отбил 9 ударов, проведя 8 сухой поединок в текущем сезоне из 17.

Вратарь сборной Украины продемонстрировал блестящую реакцию, совершив несколько умопомрачительных сейвов, которые в ключевые моменты не позволили "Лейпцигу" перехватить инициативу.

После игры статистический портал Sofascore оценил действия украинца в невероятные 9.8 баллов, сделав его главной звездой встречи.

Официальный аккаунт "Реала" в соцсети Х (бывшая Twitter) восхитилась действиями Андрея, пошутив, что Лунин такой надежный, что его можно использовать как пароль к WiFi

Отметим, что уже на 2-й минуте в матче случился скандальный эпизод. Арбитр не засчитал взятие ворот у немцев, несмотря на то, что игрок, наносивший удар, был онсайд. Многие болельщики обвинили рефери в подыгрывании "Реалу".

Бывший судья Эдуардо Итурральде Гонсалес в интервью As.com объяснил, что гол отменили из-за контакта Бенджамина Хенрихса и украинца.

"Хенрихс слегка двинул рукой. Судьи посчитали это помехой вратарю. Если точно следовать правилам, то возникла физическая помеха, потому что он толкает Лунина сзади. Арбитр не пошел смотреть повтор, потому что ассистент поднял флаг", – сказал Гонсалес.

Победу "Реалу" принес единственный точный удар Брайма Диаса в дебюте второго тайма.

В еще одной игре 1/8 финала "Манчестер Сити" на выезде легко разобрался с "Копенгагеном" (3:1).

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