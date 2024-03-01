6 млн евро в год: вратарь сборной Украины получил новое предложение из Англии

Английский "Ньюкасл" продолжает активно следить за выступлениями вратарь сборной Украины Андрея Лунина за мадридский "Реал". Четырех кратные чемпионы британского первенства в нашем соотечественнике замену своему основному голкиперу Нику Поупу, который получил травму и выбыл на пять месяцев.

Об этом информирует портал Defensa Central. По его данным, "сороки" готовы предложить Лунину многолетний контракт с зарплатой в шесть миллионов евро в год. Это в два раза больше, чем украинец получает сейчас в столице Испании. Соглашение Андрея с "королевским клубом" действует до лета 2025 года.

Лунин в нынешнем сезоне после травмы Тибо Куртуа сумел выиграть конкуренцию у Кепы Аррисбалаги и стать первым номером "Реала". Украинец сыграл 19 матчей во всех турнирах, пропустив 14 голов. Девять поединков Андрей провел на ноль.

Известно, что восстановление Куртуа после травмы крестообразных связок проходит быстрее, чем ожидалось. Бельгийский вратарь может вернуться на поле уже в середине апреля, что поставит под сомнение будущее Лунина в "Реале".

Как сообщал OBOZ.UA, Андрей Лунин получил впечатляющее предложение из Саудовской Аравии на сумму в 30 миллионов евро в год.

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