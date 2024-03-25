'Может быть в нашу пользу': тренер Исландии высказался о матче с Украиной

Главный тренер сборной Исландии Оге Харейде выразил уверенность в том, что его команде удастся обыграть Украину в финале плей-офф отбора к Евро-2024. Норвежский специалист отметил, что соперники исповедуют совершенно разные стили игры, что может сыграть против "сине-желтых".

Об этом Харейде заявил в интервью порталу mbl.is. По его словам, главное отличие двух команд заключается в том, что украинская сборная делает ставку на контроль мяча. При этом в составе коллектива Сергея Реброва есть множество представителей ведущих европейских чемпионатов.

"Они много играют между собой, а не между зонами, как мы. Это может быть в нашу пользу. Украина – это команда, которую мы можем победить, но нам нужно быть очень умными. Нам нужно выдергивать их со своих позиций. У Украины есть правый фланг из украинской лиги и левый из английской Премьер-лиги. У них много хороших футболистов. Не только эта восьмерка, которая играет в лучших лигах Европы, но и игроки "Шахтера", которые всегда в Лиге чемпионов. Но мы должны верить, что сможем их победить", – сказал Харейде.

Напомним, что встречу Украины и Исландии 26 марта примет стадион "Тарчинськи Арена" во Вроцлаве. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча Украина – Исландия. Начало игры – в 21:45 по киевскому времени. Команды встречались друг с другом четыре раза. В активе соперников по одной победе, еще две встречи принесли ничью.

Букмекеры уже назвали явного фаворита поединка. Свой прогноз на игру также сделал искусственный интеллект.

Как сообщал OBOZ.UA, суперкомпьютер компании Opta назвал победителя финала плей-офф отборочного турнира Евро-2024 между сборным Украины и Исландии.

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