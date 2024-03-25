УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

"Может быть в нашу пользу": тренер Исландии высказался о матче с Украиной

Александр Чеканов
Спорт Oboz
2 минуты
957
'Может быть в нашу пользу': тренер Исландии высказался о матче с Украиной

Главный тренер сборной Исландии Оге Харейде выразил уверенность в том, что его команде удастся обыграть Украину в финале плей-офф отбора к Евро-2024. Норвежский специалист отметил, что соперники исповедуют совершенно разные стили игры, что может сыграть против "сине-желтых".

Об этом Харейде заявил в интервью порталу mbl.is. По его словам, главное отличие двух команд заключается в том, что украинская сборная делает ставку на контроль мяча. При этом в составе коллектива Сергея Реброва есть множество представителей ведущих европейских чемпионатов.

"Может быть в нашу пользу": тренер Исландии высказался о матче с Украиной

"Они много играют между собой, а не между зонами, как мы. Это может быть в нашу пользу. Украина – это команда, которую мы можем победить, но нам нужно быть очень умными. Нам нужно выдергивать их со своих позиций. У Украины есть правый фланг из украинской лиги и левый из английской Премьер-лиги. У них много хороших футболистов. Не только эта восьмерка, которая играет в лучших лигах Европы, но и игроки "Шахтера", которые всегда в Лиге чемпионов. Но мы должны верить, что сможем их победить", – сказал Харейде.

"Может быть в нашу пользу": тренер Исландии высказался о матче с Украиной
"Может быть в нашу пользу": тренер Исландии высказался о матче с Украиной

Напомним, что встречу Украины и Исландии 26 марта примет стадион "Тарчинськи Арена" во Вроцлаве. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча Украина – Исландия. Начало игры – в 21:45 по киевскому времени. Команды встречались друг с другом четыре раза. В активе соперников по одной победе, еще две встречи принесли ничью.

"Может быть в нашу пользу": тренер Исландии высказался о матче с Украиной

Букмекеры уже назвали явного фаворита поединка. Свой прогноз на игру также сделал искусственный интеллект.

Как сообщал OBOZ.UA, суперкомпьютер компании Opta назвал победителя финала плей-офф отборочного турнира Евро-2024 между сборным Украины и Исландии.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!