Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино внесен в базу данных центра "Миротворец" за поддержку российских оккупантов и пропагандистскую деятельность страны-агрессора. В публикации его назвали "моральным дегенератом" и указали на участие в актах гуманитарной агрессии против Украины.

В заявлении на сайте "Миротворец" отмечено, что Инфантино "систематически поддерживает российско-фашистских захватчиков и оккупантов" и оказывает пособничество в пропагандистских провокациях. Родился он 23 марта 1970 года в Швейцарии, имеет гражданство Италии и Швейцарии, с 26 февраля 2016 года занимает пост президента ФИФА. В 2019 году он был награжден орденом "Дружбы" террористом №1 Путиным за подготовку и проведение чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года.

Скандал разгорелся после интервью Инфантино Sky Sports от 2 февраля 2026 года, где он заявил, что ФИФА должна рассмотреть возвращение России на международный футбольный уровень, хотя страна находится под санкциями с 2022 года.

"Мы должны рассмотреть возвращение России. Этот бан ничего не достиг — он лишь породил больше разочарования и ненависти. Возможность для мальчиков и девочек из России играть в футбол в других частях Европы могла бы помочь", — сказал глава ФИФА.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига резко отреагировал на заявление функционера: "679 украинских девушек и парней никогда не смогут играть в футбол — Россия убила их. И продолжает убивать других, а моральные дегенераты предлагают отменить запреты, несмотря на то, что Россия не прекратила войну".

Центр "Миротворец" призывает правоохранительные органы рассматривать публикацию как заявление о совершении Инфантино действий против национальной безопасности Украины и международного правопорядка.

