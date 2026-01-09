'МОК поиздевался, а мы еще должны платить?' Чемпион ОИ из РФ потребовал запретить показ Олимпиады в России

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев потребовал запретить показ Игр-2026 в Милане на территории России. Бывший биатлонист отметил, что над представителями страны-агрессорки просто поиздевались, лишив их возможности выступить в Италии, а это значит, что категорически не нужно платить деньги за трансляции.

Об этом Васильев заявил в интервью порталу "ВсеПроСпорт". Приспешник диктаторского режима Владимира Путина и ярый Z-патриот, известный своими шовинизмом и пренебрежением к другим странам и народам, выступил против сотрудничества с Международным олимпийским комитетом.

"Государству нужно тратить серьезные деньги на покупку телеправ. А транслировать что? Победы стероидных норвежцев? Зачем это смотреть нам? Тот, кто очень хочет смотреть отдельные виды спорта на Олимпиаде, может спокойно оплатить трансляцию в интернете и смотреть ее через телевизор. А так я не понимаю, зачем тратить большие деньги на трансляцию, когда практически нет наших спортсменов. Получается, МОК поиздевался над российскими спортсменами, а мы еще должны платить им деньги за трансляции", – сказал Васильев.

На днях МОК объявил о запрете использования на ОИ-2026 российского флага. В ответ депутатка Государственной думы Ирина Роднина обвинила комитет в страхе перед РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, президент МОК Кирсти Ковентри исключила возможность выступления российских спортсменов на Олимпиаде-2026 под своими флагом и гимном в случае заморозки войны в Украине.

