Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина возмутилось запретом российского флага на Олимпийских играх 2026 года в Милане. Депутатка Государственной думы назвала несправедливыми санкции в отношении страны-агрессорки и лишение болельщиков возможности демонстрировать ее символику.

Об этом Роднина заявила в комментарии порталу "ВсеПроСпорт". Приспешница диктаторского режима Владимира Путина высказалась о Международном олимпийском комитете (МОК), выразив нелепое мнение о том, что организация боится россиян и поэтому запрещает флаг РФ.

"Меня не удивляет решение МОК о запрете российских флагов на трибунах на Олимпиаде. Хотя болельщики это же просто туристы. МОК быстро принимает ограничения, а отменяет их не так быстро. При этом не так много наших спортсменов будет на Олимпиаде, чего же МОК так боится Россию? У страха глаза велики. Не понимаю, почему МОК так испугался наших. Можно же поддерживать спортсменов не обязательно флагом. У нас есть свои замечательные кричалки, песни", – сказала Роднина.

Ранее депутат Государственной думы Дмитрий Свищев потребовал от МОК наказывать украинцев на ОИ-2026, так как они "будут создавать проблемы".

Как сообщал OBOZ.UA, президентка МОК Кирсти Ковентри исключила возможность выступления российских спортсменов на Олимпиаде-2026 под своими флагом и гимном в случае заморозки войны в Украине.

