МОК ответил на бунт европейских стран из-за России

Международный олимпийский комитет выступил с разъяснением после требования девяти стран Евросоюза прекратить финансирование спортивных организаций, вернувших россиян и белорусов на международную арену. В МОК заявили, что недавнее снятие отстранения с Олимпийского комитета России связано исключительно с устранением причины санкций и не означает смягчения позиции в отношении России.

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Как сообщает Reuters, Эстония, Дания, Финляндия, Латвия, Литва, Нидерланды, Польша, Румыния и Швеция направили письмо еврокомиссару по спорту Гленну Микаллефу с призывом прекратить финансирование спортивных организаций, которые допустили возвращение российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям. Среди таких структур были названы МОК, World Aquatics и Международная федерация фехтования.

В ответ представитель МОК заявил, что решение о снятии санкций с ОКР связано с устранением причины первоначального наказания. По данным организации, российский комитет исключил из своего состава спортивные структуры с временно оккупированных территорий Украины, из-за которых в октябре 2023 года было введено отстранение.

В МОК подчеркнули, что решение носит временный характер. Там отметили, что организация продолжает учитывать последствия нынешней геополитической ситуации и сохраняет действующие ограничения.

"МОК должен сохранять свою миссию по поддержанию основанной на ценностях и по-настоящему глобальной спортивной платформы, которая дает миру надежду", – заявил представитель организации.

Также в МОК подтвердили, что не планируют проводить соревнования на территории России и приглашать представителей российских властей на свои мероприятия. Решение относительно возможного использования российского флага, национальных цветов и гимна на будущих Олимпийских играх пока не принято.

Кроме того, комитет напомнил, что вопросы допуска спортсменов к турнирам вне Олимпиады находятся в компетенции соответствующих международных федераций.

Ранее министр спорта России Михаил Дегтярев отрыто признал, что страна-агрессорка не будут выполнять договоренность с МОКом в вопросе восстановления членства в его составе. В частности, РФ не собирается прекращать свою деятельность на захваченных территориях Украины, которые были включены в состав Олимпийского комитета России (ОКР).

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