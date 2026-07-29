"Мое время подошло к концу". Неймар сделал громкое заявление после ЧМ-2026

Нападающий "Сантоса" Неймар заявил, что больше не планирует выступать за сборную Бразилии. 34-летний футболист отметил, что завершает этап в национальной команде после многих лет выступлений за "селесао".

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"Мое время в сборной подошло к концу. Я вошел в историю, был очень счастлив, отдавал кровь и жизнь за эту футболку, всегда боролся и старался ради желтой формы, но теперь больше не хочу этого делать", – сказал Неймар.

Заявление прозвучало после критики в адрес футболиста из-за ситуации в матче "Сантоса" с "Шапекоэнсе". Неймар признал, что требовал от молодых партнеров ответственности, но заявил, что не переходил границы.

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти начал подготовку команды к новому этапу после ЧМ-2026 и планирует серьезное обновление состава перед чемпионатом мира 2030 года.

Как сообщал OBOZ.UA, на чемпионате мира по футболу-2026, сборная Бразилии в 1/8 финала сенсационно проиграла Норвегии. "Викинги" благодаря своему вратарю, который отбил пенальти, и супербомбардиру Эрлингу Холанду победили 2:1 и вышли в следующий этап.

После поражения в раздевалке сборной Бразилии царила тяжелая атмосфера. Футболисты и тренерский штаб говорили не только о неудаче на турнире, но и о будущем национальной команды.

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