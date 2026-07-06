Бразилия не забила пенальти и вылетела от Норвегии с ЧМ-2026. Видео

Сборная Норвегии по футболу нанесла сенсационное поражение Бразилии в матче 1/8 финала чемпионата мира 2026 года. "Викинги" благодаря своему вратарю, который отбил пенальти, и супербомбардиру Эрлингу Холанду победили 2:1 и вышли в следующий этап.

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Бразильцы считались фаворитами противостояния, однако против них говорила медленная опорная зона и фланги, где играют возрастные футболисты. В итоге именно усталость стала причиной фиаско "селесао".

Поединок начался с атак европейцев, однако на 12-й минуте их защитник Кристофер Айер на ровном месте привез пенальти. К счастью игрока "Брентфорда" вратарь норвежцев Эрьян Нюланд отбил удар с "точки". 35-летний голкипер до конца тайма успел записать на свой счет еще несколько эффектных сейвов, а после перерыва не дал забить форварду Эндрику и тому же Айеру, который в одном из моментов едва не поразил собственные ворота.

Норвежцы играли первым номером, но долгое время не могли реализовать свое преимущество. Развязка наступила на 80-й минуте, когда форвард "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд замкнул навес с левого фланга.

Через 10 минут бомбардир "викингов" оформил дубль. Он принял передачу партнера и с линии штрафной мощно выстрелил в дальний угол. После этого бразильцы начали откровенно психовать, однако достаточно неожиданно сумели заработать второй пенальти в матче. Его реализовал Неймар, позволив своей команде достойно покинуть турнир.

Таким образом, Бразилия снова не смогла обыграть Норвегию. "Викинги" в четвертьфинале сыграют с победителем пары Мексика – Англия.

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