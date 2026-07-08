Бразильские журналисты раскрыли, что происходило в раздевалке сборной Бразилии после вылета от Норвегии с ЧМ-2026

После поражения от Норвегии и вылета с чемпионата мира в раздевалке сборной Бразилии царила тяжелая атмосфера. По данным Globo Esporte, футболисты и тренерский штаб говорили не только о неудаче на турнире, но и о будущем национальной команды.

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Главный тренер Карло Анчелотти обратился к игрокам с призывом сделать выводы из поражения и сохранить устойчивость перед следующим циклом. Итальянский специалист заявил, что команда должна извлечь уроки из ошибок и использовать этот опыт в подготовке к чемпионату мира 2030 года.

Одним из самых эмоциональных моментов стало выступление Неймара. Нападающий вновь не смог сдержать слез после матча, поблагодарил партнеров и сотрудников сборной за время, проведенное вместе, после чего попрощался с командой. По информации бразильских журналистов, еще до начала турнира футболист говорил близким, что нынешний чемпионат мира станет для него последним в составе сборной Бразилии.

Слова поддержки молодым игрокам адресовали представители опытного поколения команды. Капитан Маркиньос, а также Данило и Каземиро взяли слово в раздевалке и призвали партнеров воспринимать поражение как важный урок.

"Ответственность лежит на более опытных игроках и тренерском штабе. У нас очень хорошее поколение талантливых футболистов, которые уже помогли сборной на этом чемпионате мира и могут стать лидерами команды в следующем цикле", – сказал Маркиньос.

Бразильская делегация провела в раздевалке около двух часов после финального свистка. Многие игроки оставались на поле и общались с родственниками, находившимися на трибунах.

Особенно тяжело поражение переживал полузащитник Бруно Гимарайнс, не реализовавший пенальти в первом тайме. По данным Globo Esporte, со слезами в раздевалке также был замечен Каземиро.

Нападающий Матеус Кунья рассказал, что после матча в команде было много слез и разочарования.

"Очень много грусти, слез и боли. Многие старшие игроки говорили, что верили в другой исход и снова испытывают это разочарование. Трудно представить всю нашу боль. Особенно тяжело осознавать, что мы разочаровали стольких людей, которых хотели видеть счастливыми", – заявил Кунья.

После вылета футболисты получили разрешение покинуть расположение сборной. Часть игроков осталась в США на отдых, тогда как желающие смогут вернуться в Бразилию чартерным рейсом, организованным Бразильской конфедерацией футбола.

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