МОК принял официальное решение по всем сборным России на Олимпиаде-2026

Международный олимпийский комитет (МОК) официально подтвердил, что все сборные России, включая хоккейную, не будут допущены к Олимпиаде-2026. Зимние Олимпийские игры в Милане–Кортина (Италия) пройдут с 6 по 22 февраля.

Видео дня

Таким образом МОК отреагировал на сообщения из России о переговорах местных хоккейных чиновников с Международной федерацией хоккея (IIHF) по поводу возможного участия в Олимпиаде.

"Рекомендация Исполкома МОК от марта 2023 года в отношении команд, состоящих из спортсменов с российскими паспортами, остаётся в силе", – подчеркнули в комитете. "Она основана на том, что группа индивидуальных нейтральных спортсменов по определению не может считаться командой. Мы отмечаем, что IIHF подтвердила приверженность этой рекомендации".

Небольшому числу российских и белорусских спортсменов разрешили выступить на летней Олимпиаде в Париже в 2024 году после тщательной проверки. Они участвовали под нейтральным статусом – без флага и гимна. Все российские команды при этом были исключены.

Российские хоккеисты ранее выигрывали "золото" на Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане и "серебро" в Пекине в 2022 году.

МОК отстранил Олимпийский комитет России в октябре 2023 года за признание региональных советов на оккупированных территориях Украины – в Луганске, Донецке, Херсоне и Запорожье.

"Это решение было принято после консультаций с соответствующими международными федерациями и другими участниками олимпийского движения", – заявили в МОК. "Оно отражает приостановку статуса ОКР из-за его аннексии региональных спортивных структур на территории Национального олимпийского комитета Украины".

"Такие действия нарушают Олимпийскую хартию, поскольку посягают на территориальную целостность НОК Украины, признанную МОК в соответствии с этой хартией", – добавили в комитете.

Совет IIHF весной 2022 года отстранил сборные России и Беларуси от международных соревнований на неопределенный срок из-за полномасштабного вторжения в Украину. В феврале 2024 года организация продлила санкции на сезон-2024/25.

После этого двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов набросился с оскорблениями на руководителей IIHF и ее президента Люка Тардифа.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!