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МОК принял официальное решение по всем сборным России на Олимпиаде-2026

Максим Иншаков
Спорт Oboz
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МОК принял официальное решение по всем сборным России на Олимпиаде-2026

Международный олимпийский комитет (МОК) официально подтвердил, что все сборные России, включая хоккейную, не будут допущены к Олимпиаде-2026. Зимние Олимпийские игры в Милане–Кортина (Италия) пройдут с 6 по 22 февраля.

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Таким образом МОК отреагировал на сообщения из России о переговорах местных хоккейных чиновников с Международной федерацией хоккея (IIHF) по поводу возможного участия в Олимпиаде.

"Рекомендация Исполкома МОК от марта 2023 года в отношении команд, состоящих из спортсменов с российскими паспортами, остаётся в силе", – подчеркнули в комитете. "Она основана на том, что группа индивидуальных нейтральных спортсменов по определению не может считаться командой. Мы отмечаем, что IIHF подтвердила приверженность этой рекомендации".

МОК принял официальное решение по всем сборным России на Олимпиаде-2026

Небольшому числу российских и белорусских спортсменов разрешили выступить на летней Олимпиаде в Париже в 2024 году после тщательной проверки. Они участвовали под нейтральным статусом – без флага и гимна. Все российские команды при этом были исключены.

Российские хоккеисты ранее выигрывали "золото" на Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане и "серебро" в Пекине в 2022 году.

МОК отстранил Олимпийский комитет России в октябре 2023 года за признание региональных советов на оккупированных территориях Украины – в Луганске, Донецке, Херсоне и Запорожье.

"Это решение было принято после консультаций с соответствующими международными федерациями и другими участниками олимпийского движения", – заявили в МОК. "Оно отражает приостановку статуса ОКР из-за его аннексии региональных спортивных структур на территории Национального олимпийского комитета Украины".

МОК принял официальное решение по всем сборным России на Олимпиаде-2026

"Такие действия нарушают Олимпийскую хартию, поскольку посягают на территориальную целостность НОК Украины, признанную МОК в соответствии с этой хартией", – добавили в комитете.

Совет IIHF весной 2022 года отстранил сборные России и Беларуси от международных соревнований на неопределенный срок из-за полномасштабного вторжения в Украину. В феврале 2024 года организация продлила санкции на сезон-2024/25.

МОК принял официальное решение по всем сборным России на Олимпиаде-2026

После этого двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов набросился с оскорблениями на руководителей IIHF и ее президента Люка Тардифа.

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