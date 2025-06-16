'Мне сказали...' Магучих прокомментировала скандал на этапе Бриллиантовой лиги

Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Ярослава Магучих спокойно восприняла скандальную ситуацию на этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме, когда судьи и организаторы оказали ей в переносе попытки. Наша соотечественница не собиралась прыгать на 2,01 метра, но вынуждена была это сделать и в итоге стала второй на соревнованиях.

Видео дня

В интервью "Суспильне Спорт" Магучих отметила, что она не успела запросить перенос планки на 2,03 до того, как начался отсчет времени на выполнение прыжка на высоте в два сантиметра ниже. Украинская легкоатлетка не стала обвинять арбитров в своей локальной неудаче.

"Отсчет времени? Хотела перенести две попытки на 2,03 метра, но не успела подойти, прежде чем пошло это время. Поэтому мне сказали прыгать, но ничего, у меня уже есть опыт с судьями и временем. Ничего страшного. Было очень много ошибок, и не справилась немного, поэтому я бежала медленно для своих прыжков. В лицо ветер был, поэтому не хватало ощущения своего разбега, что надо начинать медленнее и заканчивать быстрее. У меня все было вот так: бегу и все", – поделилась эмоциями Магучих.

Добавим, что украинка с результатом 1,99 метра уступила представительнице Австралии Николе Олислагерс, которая с первой же попытки прыгнула на 2,01.

Как сообщал OBOZ.UA, Ярослава Магучих обладает статусом абсолютного лидера в женских прыжках в высоту. В 2024 году украинка установила мировой рекорд в прыжках в высоту (2,10 м), выиграла олимпийское "золото", стала чемпионкой Европы и защитила титул победительницы Бриллиантовой лиги.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!