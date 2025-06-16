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"Мне сказали..." Магучих прокомментировала скандал на этапе Бриллиантовой лиги

Александр Чеканов
Спорт Oboz
2 минуты
2,4 т.
'Мне сказали...' Магучих прокомментировала скандал на этапе Бриллиантовой лиги

Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Ярослава Магучих спокойно восприняла скандальную ситуацию на этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме, когда судьи и организаторы оказали ей в переносе попытки. Наша соотечественница не собиралась прыгать на 2,01 метра, но вынуждена была это сделать и в итоге стала второй на соревнованиях.

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В интервью "Суспильне Спорт" Магучих отметила, что она не успела запросить перенос планки на 2,03 до того, как начался отсчет времени на выполнение прыжка на высоте в два сантиметра ниже. Украинская легкоатлетка не стала обвинять арбитров в своей локальной неудаче.

"Мне сказали..." Магучих прокомментировала скандал на этапе Бриллиантовой лиги

"Отсчет времени? Хотела перенести две попытки на 2,03 метра, но не успела подойти, прежде чем пошло это время. Поэтому мне сказали прыгать, но ничего, у меня уже есть опыт с судьями и временем. Ничего страшного. Было очень много ошибок, и не справилась немного, поэтому я бежала медленно для своих прыжков. В лицо ветер был, поэтому не хватало ощущения своего разбега, что надо начинать медленнее и заканчивать быстрее. У меня все было вот так: бегу и все", – поделилась эмоциями Магучих.

"Мне сказали..." Магучих прокомментировала скандал на этапе Бриллиантовой лиги
"Мне сказали..." Магучих прокомментировала скандал на этапе Бриллиантовой лиги

Добавим, что украинка с результатом 1,99 метра уступила представительнице Австралии Николе Олислагерс, которая с первой же попытки прыгнула на 2,01.

"Мне сказали..." Магучих прокомментировала скандал на этапе Бриллиантовой лиги

Как сообщал OBOZ.UA, Ярослава Магучих обладает статусом абсолютного лидера в женских прыжках в высоту. В 2024 году украинка установила мировой рекорд в прыжках в высоту (2,10 м), выиграла олимпийское "золото", стала чемпионкой Европы и защитила титул победительницы Бриллиантовой лиги.

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