'Мне кажется, что...' Тренер 'Реала' вновь изменил свое мнение о вратаре сборной Украины

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти снова отказался от идеи не использовать украинского вратаря Андрея Лунина в полуфинале Кубка Испании. После того, как он решил выпустить нашего соотечественника на первый матч этой стадии турнира с "Реалом Сосьедадом", итальянский специалист уже пообещал место футболисту в основе на ответный поединок.

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Об этом Анчелотти заявил журналистам после встречи в Сан-Себастьяне, пишет портал Defensa Central. Наставник "королевского клуба" сделал акцент на невероятно надежной игре Лунин в поединке, а также отказался обсуждать будущее украинца в потенциальном решающем матче за трофей.

"Он сыграл очень хорошо. Он очень надежный вратарь. Лунин был очень хорош в прошлом сезоне и продолжает оставаться на высоком уровне и в этом. Он будет играть в ответном матче полуфинала Кубка, но мне кажется, что начинать разговоры о том, кто будет играть в возможном финале, еще очень рано", – сказал Анчелотти.

Отметим, что "Реал" минимально обыграл "Реал Сосьедад" в первом полуфинале 1:0. Лунин отбил все удары и стал лучшим в поединке. Ответная встреча команд состоится 1 апреля.

Как сообщал OBOZ.UA, Андрей Лунин вошел в список из четырех футболистов, продажу которых руководство "Реала" будет рассматривать уже летом.

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