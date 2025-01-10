'Реал' принял новое решение по вратарю сборной Украины: СМИ выяснили детали

Вратарь сборной Украины Андрей Лунин может покинуть мадридский "Реал" уже в самое ближайшее время – в зимнее или летнее трансферное окно. 25-летний футболист, который осенью подписал новый контракт с клубом до лета 2030 года хочет получать больше игрового времени, находится в поиске новой команды.

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Этому способствует и решение президента "сливочных" Флорентино Переса, который включил Лунин в список возможных продаж, информирует портал Defensa Central. Вместе с украинцем все шансы уйти из "Реала" имеют защитники Ферлан Менди и Фран Гарсия, а также игрок средней Линии Даниэль Себальос.

При этом шансы на трансферы этих футболистов уже нынешней зимой невелики. Столичный клуб не горит желанием ни продавать игроков, ни покупать. Однако, очевидно, что летом именно эта четверка будет активно действовать на рынке.

Лунин в нынешнем сезоне провел всего шесть матчей во всех турнирах – три в национальном первенстве, два в Лиге чемпионов и один в кубке Испании. Андрей пропустил восемь мячей, а в трех играх отстоял на ноль. В одном из поединков украинцу покорилось уникальное достижение – он стал автором голевой передачи.

Как сообщал OBOZ.UA, в конце минувшего года Андрей Лунин завоевал свой 11-й трофей в футболке мадридского "Реала".

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