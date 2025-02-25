Тренер 'Реала' принял новое решение по вратарю сборной Украины, исключив из состава его конкурента – СМИ

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти неожиданно изменил свое решение относительно участия вратаря сборной Украины Андрея Лунина в полуфинале Кубка Испании. Итальянский специалист исключил из состав бельгийца Тибо Куртуа, отдав место в основе нашему соотечественнику.

Видео дня

Об этом информирует портал Relevo. Перед поединком 26 февраля в Сан-Себастьяне с "Реалом Сосьедадом" Анчелотти решил дать Куртуа отдых перед важнейшей частью сезона, хотя ранее не собирался этого делать. Теперь Лунин точно сыграет в первом матче противостояния

Отмечается, что Куртуа даже не полетит вместе с командой на поединок. Лунин до этого отыграл все поединке национального кубка в нынешнем сезоне, однако не факт, что он будет основным в оставшихся матчах.

Украинский вратарь в сезоне-2024/25 провел восемь поединков, в которых пропустил 12 мячей, сыграв в трех матчах на ноль. В начале осени Андрей подписал новый контракт с "королевским клубом" до лета 2030 года, однако уже сейчас он готовится уйти из "Реала".

Как сообщал OBOZ.UA, Андрей Лунин вошел в список из четырех футболистов, продажу которых руководство "Реала" будет рассматривать уже летом.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!