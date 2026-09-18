"Мне это не подходит": Магучих назвала главную деталь, благодаря которой стала абсолютной чемпионкой мира

Мировая рекордсменка в прыжках в высоту Ярослава Магучих осталась довольной итогами сезона-2026, в котором она стала первой в истории абсолютной чемпионкой мира. Днепрянка отметила, что особенно ей удалась зимняя часть, однако именно победа на первенстве в Будапеште стала отличным финалом года.

Видео дня

Об этом Магучих рассказала в интервью "Суспильне спорт". Также она добавила, что вместе с тренеркой Татьяной Степановой особое внимание уделяет такому компоненту, как разбег, изменения в который она вносила в 2024 году, однако позже отказалась от нововведений.

"Зимний сезон сложился для меня удачно. Не все получилось летом, но я рада, что завершила его. "Золото" Абсолютного чемпионата мира? Все сложилось как по маслу. Первые шаги были медленными, а в конце была такая скорость – меня просто "выбросило". Как и говорили в прошлые разы, последние четыре-пять лет мне нужно до конца бежать короткими шагами, очень высоко поднимать колени, чтобы получился толчок. Это физика, ее нужно учить в школе. Разбег меняли только один раз – перед сезоном 2024 года. Мы пытались сделать дугу короче, но поняли, что мне это не подходит. У меня она всегда была длиннее, чем у других девушек", – сказала Магучих.

Отметим, что кроме Абсолютного ЧМ украинская легкоатлетка в нынешнем году выиграла чемпионаты Украины в помещении и на открытом воздухе, а также первенство Европы.

Как сообщал OBOZ.UA, стало известно, сколько заработала Ярослава Магучих за победу на Абсолютном чемпионате мира, после которого она не стала возвращаться в Украину.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!