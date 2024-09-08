Милевский назвал 'вечную проблему' в сборной Украины, которая привела к поражению от Албании

Знаменитый в прошлом футболист "Динамо" Артем Милевский прокомментировал поражение команды от Албании. По мнению 39-летнего уроженца Минска, основная причина неудачного выступления подопечных Реброва, это отсутствие совместной слаженности в действиях.

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"Ну как так? Каждый наш игрок лучше соперника и… Вечная проблема в нашей сборной – это несыгранность", - написал Милевский у себя в Telegram-канале.

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