Милевский дал совет, что делать украинцам, когда играет сборная Украины

Знаменитый в прошлом футболист "Динамо" Артем Милевский посоветовал всем болельщикам не ждать каких-то исключительных результатов от сборной Украины. По мнению 39-летнего уроженца Минска, лучше просто смотреть игру, не особо переживая за исход матчей.

Видео дня

"Я предлагаю просто смотреть. Вообще, вот как раньше, знаете? Вот тупо... После этих двух игр... Ну не знаю... Просто просто смотреть, и ни во что... Как бы ничего никому там не обещать, не питать иллюзий там, блин, каких-то... Я не знаю... Там каких-то результатов сверхъестественных. Просто как раньше смотреть. Как будет, так и будет. Понятно все хотят побед с таким составом. Но давайте вернемся назад..." – отметил Артем.

Ранее Милевский, комментируя поражение команды от Албании, назвал одной из причин отсутствие совместной слаженности в действиях.

Как сообщал OBOZ.UA, сборная Украины по футболу с поражения 1:2 стартовала в Лиге наций. В 1-м туре дивизиона B в номинально домашнем матче на стадионе "Дженерали Арена" "желто-синие" впервые в истории проиграли команде Албании.

Через несколько дней во 2-м туре украинцы уступили команде Чехии. Игра на этой же арене в Праге завершилась со счетом 3:2.

После поединка у Сергея Реброва сдали нервы и он устроил демарш в прямом эфире.

Также появились слухи о его отставки. Сам Сергей Станиславович эмоционально отреагировал на этот вопрос на пресс-конференции.

Кроме того, на защиту Реброва встал президент "Динамо" Игорь Суркис.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!