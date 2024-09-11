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Милевский дал совет, что делать украинцам, когда играет сборная Украины

Максим Иншаков
Спорт Oboz
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Милевский дал совет, что делать украинцам, когда играет сборная Украины

Знаменитый в прошлом футболист "Динамо" Артем Милевский посоветовал всем болельщикам не ждать каких-то исключительных результатов от сборной Украины. По мнению 39-летнего уроженца Минска, лучше просто смотреть игру, не особо переживая за исход матчей.

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"Я предлагаю просто смотреть. Вообще, вот как раньше, знаете? Вот тупо... После этих двух игр... Ну не знаю... Просто просто смотреть, и ни во что... Как бы ничего никому там не обещать, не питать иллюзий там, блин, каких-то... Я не знаю... Там каких-то результатов сверхъестественных. Просто как раньше смотреть. Как будет, так и будет. Понятно все хотят побед с таким составом. Но давайте вернемся назад..." – отметил Артем.

Милевский дал совет, что делать украинцам, когда играет сборная Украины

Ранее Милевский, комментируя поражение команды от Албании, назвал одной из причин отсутствие совместной слаженности в действиях.

Милевский дал совет, что делать украинцам, когда играет сборная Украины

Как сообщал OBOZ.UA, сборная Украины по футболу с поражения 1:2 стартовала в Лиге наций. В 1-м туре дивизиона B в номинально домашнем матче на стадионе "Дженерали Арена" "желто-синие" впервые в истории проиграли команде Албании.

Через несколько дней во 2-м туре украинцы уступили команде Чехии. Игра на этой же арене в Праге завершилась со счетом 3:2.

Милевский дал совет, что делать украинцам, когда играет сборная Украины

После поединка у Сергея Реброва сдали нервы и он устроил демарш в прямом эфире.

Милевский дал совет, что делать украинцам, когда играет сборная Украины

Также появились слухи о его отставки. Сам Сергей Станиславович эмоционально отреагировал на этот вопрос на пресс-конференции.

Милевский дал совет, что делать украинцам, когда играет сборная Украины

Кроме того, на защиту Реброва встал президент "Динамо" Игорь Суркис.

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