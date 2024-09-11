'Не заслужил такую критику'. Президент 'Динамо' встал на защиту Реброва после поражений в Лиге наций

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис считает, что главный тренер сборной Украины Сергей Ребров во многом не заслужил на тот шквал критики, который на него обрушился после двух поражения на старте Лиги наций. Игорь Михайлович отметил, что те "диванные эксперты", которые недовольны тактикой Реброва, должны в первую очередь знать о микроклимате в команде.

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"Однако я должен вернуться к истокам, когда Ребров пришел работать молодым, еще не сформировавшимся тренером в киевское "Динамо". Это очень важно подчеркнуть. Он тогда сразу пришел ко мне и сказал, что хочет создать структуру, чтобы в клубе работала одна модель воспитания футболистов, начиная от самых маленьких и заканчивая U19 и U21, которая тогда еще существовала. То есть, все развивались по одной определенной схеме. Ему удалось построить эту модель, он пригласил во все возрастные категории иностранных специалистов, на что я ему дал согласие", – цитирует Игоря Михайловича FootballHub.

Суркис отметил, что эта структура, которую он создал в те годы, она и сегодня работает в киевском "Динамо".

"Я кратко перечислю игроков, начинавших воспитываться в этой структуре, которую создал Ребров. Это: Дубинчак, Беловар, Дячук, Волошин, Ванат, Шапаренко молодой, пришедший в Динамо в 16 лет, Бражко, Миколенко, играющий в "Эвертоне", Забарный, выступающий за "Борнмут", и многие другие ребята, которые простят, что я их не перечислил. И это заработало. После этого Ребров выигрывал золотые медали и попадал в Лигу чемпионов с "Ференцварошем", который и мечтать не мог попасть в ЛЧ. То есть, сейчас всех собак спустили на главного тренера", – сказал президент столичного клуба.

Суркис уверен, что несмотря на то, что тренер несет ответственность за результат, его нельзя критиковать просто потому, что хотят кого-то снять или чтобы кто-нибудь ушел.

"Я вчера послушал пресс-конференцию и стоял вопрос: Вы уйдете или нет? Это смешно. Почему? Потому президент Украинской ассоциации футбола и Ребров, которых только год назад выбрали, сказали, что они будут строить вертикаль сборных. Так надо набраться терпения и подождать. У нас молодежка досрочно вышла на Евро-2025, сборная U19 под руководством Михайленко попала в четверку сильнейших. Эти ребята в будущем заменят наших ветеранов и, я уверен, будет создана сильная сборная. Но надо набраться терпения, а не винить во всем Реброва", – добавил Игорь Михайлович.

Суркис напомнил слова президента УАФ Андрея Шевченко, что поставленная задача – попасть на чемпионат мира.

"Из-за Лиги наций или квалификации – не имеет значения. У меня тоже были непростые отношения с Ребровым, но он профессионал. Как был футболистом профессионалом, так и тренер он профессионал, как и Андрей Шевченко. Но президент УАФ правильно сказал, что неудачные результаты на старте Лиги наций не изменят нашу стратегию. Есть продуманная стратегия, давайте наберемся терпения и доверим эту ответственность профессионалам, а потом спросим у них", – признался руководитель столичного клуба.

Суркис также оценили степень ответственности игроков за негативный результат.

"Вот, к футболистам должны быть вопросы. И каждый выходящий на футбольное поле игрок не должен прятаться за спину Шевченко, Реброва и других тренеров, а должен сесть, подумать и ответить на вопрос: Почему я так сыграл? Вот они должны проанализировать, а то, что Ребров ставит тактику, а они ее не выполняют. Не один тренер здесь виноват. Тренер должен спросить у футболистов, почему они не выполнили поставленную задачу?" – уверен Суркис.

Игорь Михайлович считает, что нужно всем собраться и президентам команд, и Реброву, и сборникам и настроить игроков на победный лад.

"У меня создается такое впечатление, что будто мы каждый раз попадали на чемпионат Европы и чемпионат мира. Я не адвокат Реброва, но я хочу подчеркнуть, что это профессионал, преданный футболу. Ребров работал в ОАЭ, ему предлагали новый контракт, но он вернулся в сборную Украины. Это говорит о том, что он патриот и хочет сделать для сборной Украины, чтобы она была на ведущих ролях. Имейте терпение, давайте подождем, – подытожил Суркис.

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