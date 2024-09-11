Ребров психанул и устроил демарш после поражения сборной Украины. Появилось видео, которое не попало в эфир

Главный тренер сборной Украины по футболу Сергей Ребров сразу после матча с Чехией ушел с интервью, не ответив на последний вопрос журналиста Megogo. Во время прямого эфира на этом моменте трансляция зависла. Показ возобновилась на кадре, когда Ребров покидает флеш-зону.

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Позже телетранслятор у себя в соцсетях выложил полную запись случившегося.

Интервьюер поинтересовался у Реброва про позицию Зинченко.

"Последний вопрос после матча с Албанией был у меня такой: на какой позиции тренерский штаб видит Александра Зинченко. Вы сказали, что левого защитника. Сегодня он выходит в центре поля. Вы изменили свое мнение?".

Тренер ответил:

"Я не изменил, я просто вам отвечу. Я очень рад, что у меня в команде есть игроки, которые могут играть на некоторых позициях. И я благодарен Александру, сегодня он отыграл очень хорошо на своей позиции".

Затем журналист начал задавать следующий вопрос, но Ребров прервал его фразой "Вы сказали, что это был последний вопрос" и просто ушел.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне сборная Украины по футболу проиграла команде Чехии во 2-м туре дивизиона B Лиги наций УЕФА 2024/2025. Матч на стадионе "Дженерали Арена" в Праге завершился со счетом 3:2.

На пресс-конференции Ребров пожаловался на то, что слишком мало времени проводит со своими подопечными, что влияет на игру и результаты команды.

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