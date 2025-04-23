Международная федерация хоккея (IIHF) не принимала никаких решение по вопросу допуска сборной России к Олимпийским играм 2026 года. Сообщения некоторых представителей РФ о согласовании выступления национальной команды на турнире в Италии под флагом страны-агрессорки не соответствуют действительности.

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Об этом пропагандистскому изданию "Спорт-Экспресс" рассказал член совета IIHF и генеральный директор Федерации хоккея Латвии (ФХЛ) Виестурс Козиолс. По его словам, статус россиян на ОИ будет определять Международный олимпийский комитет (МОК), а хоккейная федерация даже не поднимала вопрос их допуска в последнее время.

"У нас не было никакого заседания, не собирались по этому поводу. Мы об этом не говорили. Это просто сплетни. Не знаю, откуда вы это берете. Но это сплетни. Российский флаг? Смотрите, во-первых, у нас нет повода собираться по этому вопросу. Этот вопрос не наш, а МОК. Не знаю, кто автор этой пропаганды, но это неправильно. Это ни копейки не соответствует действительности", – сказал Козиолс.

Отметим, что ранее назвала обидчика сборной Украины в отборе на Олимпиаду-2026 участником Игр в случае недопуска России.

Как сообщал OBOZ.UA, олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов впал в ярость после того, как стало известно о том, что сборная Франции заменит россиян на хоккейном турнире Игр-2026, если представителей РФ к ним не допустят.

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