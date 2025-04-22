Россию допустили на Олимпиаду-2026 под своим флагом и со всеми атрибутами: СМИ сообщили о сенсационном решение IIHF
Международная федерация хоккея (IIHF) якобы согласовала возвращение российской сборной на Олимпиаду-2026 в полном официальном статусе — с флагом, гимном и прочими символами. Об этом сообщил спортивный агент Андрей Митьков, назвав решение сенсационным и почти окончательным.
По словам Митькова, речь идет прежде всего о мужской сборной, но логика допуска может быть распространена и на женскую команду.
Он утверждает, что решение уже принято либо будет формально оформлено в ближайшее время, поскольку "все согласовано". Особо подчеркивается, что выступление предполагается именно под российским триколором, что идет вразрез с нынешними ограничениями.
Новость вызвала неоднозначную реакцию у болельщиков. Некоторые с энтузиазмом восприняли возможное возвращение России на олимпийский турнир в привычном статусе. "Если правда, то ура!", – пишет пользователь Василий Петров.
Другие же выразили скепсис, усомнившись в достоверности источника. "Стоит ли доверять информации из канала с названием П.И.Z.А.Д?", – задался вопросом комментатор dorofeyev. Пользователь karbunkul211 предположил, что "какой-то черт решил отметиться на фоне истерии".
Несмотря на поднятый ажиотаж, большинство россиян не поверили в правдивость этой информации.
Подозрения усилились на фоне того, что официальные органы, включая МОК, пока не подтвердили никаких изменений в отношении допуска российских команд. "Подождём официального заявления МОК", – пишут юзеры.
Как сообщал OBOZ.UA, ранее IIHF продлила отстранение российских и белорусских команд от участия в международных соревнованиях, включая чемпионаты мира и Олимпийские игры.
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