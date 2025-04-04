Олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов впал в ярость после того, как стало известно о том, что сборная Франции заменит россиян на хоккейном турнире Игр-2026, если представителей РФ к ним не допустят. Депутат Государственной думы выдал набор пропагандистских штампов о якобы невероятном превосходстве страны-агрессора в этом виде спорта.

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Об этом Фетисов заявил в интервью порталу "ВсеПроСпорт". По словам приспешника диктаторского режима Владимира Путина, организаторы Олимпиады в Милане обязаны соблюсти спортивный принцип, а также назвал турнир малоинтересным в отсутствии российской сборной.

"Ну и пусть принимает, а что! Неравнозначная замена России? Да кого это волнует! Российским болельщикам не так будет интересно проведение Олимпиады без сборной РФ по хоккею? Равноценная замена? Как можно Россию кем-то заменять? С другой стороны, там спортивный принцип должен присутствовать, а не замены какие-то. Это странно", – сказал Фетисов.

Французы не смогли отобраться на Олимпийские игры-2026, заняв второе место в группе с Латвией, Словенией и Украиной, которую "галльские петухи" обыграли со счетом 7:2.

Однако при этом именно "трехцветные" стали лучшей командой квалификации к Играм среди занявших вторые места. Именно поэтому Франция станет заменой российским хоккеистам в случае их отстранения от ОИ-2026.

Как сообщал OBOZ.UA, знаменитый чешский хоккейных вратарь Доминик Гашек призвал не допускать сборную России к чемпионату мира 2026 года.

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