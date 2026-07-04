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Впервые за 92 года. Матч ЧМ-2026 завершился с историческим результатом. Видео

Максим Иншаков
Спорт Oboz
2 минуты
750
Победитель определился лишь в серии пенальти
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Сборная Египта вышла в 1/8 финала чемпионата мира-2026, обыграв Австралию в серии пенальти после ничьей 1:1 в основное и дополнительное время. Эта победа стала для египтян первой в истории в матчах плей-офф мировых первенств.

Поединок 1/32 финала в Далласе начался с преимущества африканской команды. На 13-й минуте Эмам Ашур открыл счет, замкнув головой подачу Карима Хафеза с правого фланга.

Австралийцы восстановили равновесие на 55-й минуте после розыгрыша стандарта. После подачи Эйдена О’Нила защитник египтян Мохамед Хани срезал мяч в собственные ворота.

В концовке основного времени Египет был близок к победе, однако на четвертой компенсированной минуте голкипер Австралии Патрик Бич спас свою команду после удара Рами Рабии, вытащив мяч из-под перекладины.

Патрик Бич спас Австралию

Перед серией пенальти главный тренер австралийцев Тони Попович заменил Бича на опытного Мэттью Райана, однако этот ход не принес результата.

Райан заменил Бича

Египтяне реализовали все четыре своих удара, а одним из самых ярких эпизодов стала "паненка" в исполнении Мохамеда Салаха.

Мохамед Салах

У Австралии свои попытки не использовали Гарри Суттар, пробивший выше ворот, и 18-летний Лукас Херрингтон, попавший в перекладину. Победную точку поставил Хоссам Абдельмагид, установив окончательный счет серии 4:2.

Хоссам Абдельмагид

Египет впервые выиграл матч плей-офф чемпионата мира. Хотя в 1934 году они формально играли на стадии 1/8 финала (тогда турнир сразу начинался с этого раунда), они уступили Венгрии со счетом 2:4 и вылетели в первом же матче

Египет прошел Австралию

В 1/8 финала чемпионата мира египтяне сыграют против Аргентины. Матч состоится 7 июля в Атланте.

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