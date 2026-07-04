Впервые за 92 года. Матч ЧМ-2026 завершился с историческим результатом. Видео

Сборная Египта вышла в 1/8 финала чемпионата мира-2026, обыграв Австралию в серии пенальти после ничьей 1:1 в основное и дополнительное время. Эта победа стала для египтян первой в истории в матчах плей-офф мировых первенств.

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Поединок 1/32 финала в Далласе начался с преимущества африканской команды. На 13-й минуте Эмам Ашур открыл счет, замкнув головой подачу Карима Хафеза с правого фланга.

Австралийцы восстановили равновесие на 55-й минуте после розыгрыша стандарта. После подачи Эйдена О’Нила защитник египтян Мохамед Хани срезал мяч в собственные ворота.

В концовке основного времени Египет был близок к победе, однако на четвертой компенсированной минуте голкипер Австралии Патрик Бич спас свою команду после удара Рами Рабии, вытащив мяч из-под перекладины.

Перед серией пенальти главный тренер австралийцев Тони Попович заменил Бича на опытного Мэттью Райана, однако этот ход не принес результата.

Египтяне реализовали все четыре своих удара, а одним из самых ярких эпизодов стала "паненка" в исполнении Мохамеда Салаха.

У Австралии свои попытки не использовали Гарри Суттар, пробивший выше ворот, и 18-летний Лукас Херрингтон, попавший в перекладину. Победную точку поставил Хоссам Абдельмагид, установив окончательный счет серии 4:2.

Египет впервые выиграл матч плей-офф чемпионата мира. Хотя в 1934 году они формально играли на стадии 1/8 финала (тогда турнир сразу начинался с этого раунда), они уступили Венгрии со счетом 2:4 и вылетели в первом же матче

В 1/8 финала чемпионата мира египтяне сыграют против Аргентины. Матч состоится 7 июля в Атланте.

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