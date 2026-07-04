Две сенсации, катастрофа и почти чудо. Определись все участники 1/8 финала ЧМ-2026

На чемпионате мира по футболу-2026 завершилась стадия 1/16 финала , по итогам которой определились все 16 участников следующего раунда. В 1/8 финала вышли Аргентина, Бельгия, Бразилия, Канада, Колумбия, Египет, Англия, Франция, Марокко, Мексика, Норвегия, Парагвай, Португалия, Испания, США и Швейцария.

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Одной из главных неожиданностей стал сенсационный вылет сборной Германии. Немцы сыграли вничью с Парагваем со счетом 1:1, а затем впервые в своей истории проиграли серию пенальти на чемпионатах мира. По тому же сценарию завершилось противостояние Нидерландов и Марокко: после ничьей 1:1 африканская команда оказалась точнее в серии одиннадцатиметровых ударов.

Едва не состоялась и главное чудо турнира. Сборная Кабо-Верде, впервые выступающая на чемпионате мира, дважды отыгрывалась в матче с действующим чемпионом Аргентиной, перевела встречу в дополнительное время и даже вышла вперед. Лишь гол Лионеля Месси и автогол соперника на 111-й минуте позволили аргентинцам избежать вылета и победить со счетом 3:2.

Катастрофой сложился плей-офф для азиатских сборных. Последним представителем региона оставалась Австралия, однако она уступила Египту в серии пенальти после ничьей 1:1. Ранее Япония и Южная Корея также завершили борьбу за трофей.

Среди самых драматичных матчей выделилось противостояние Португалии и Хорватии. Хорваты открыли счет, затем лишились второго гола после вмешательства VAR, а победу португальцам принес точный удар Гонсалу Рамуша на 94-й минуте. Бельгия, уступавшая Сенегалу по ходу встречи, сумела перевести игру в дополнительное время и вырвала путевку в следующий раунд благодаря пенальти на 120+5-й минуте.

Пары 1/8 финала ЧМ-2026

• Канада — Марокко

• Парагвай — Франция

• Бразилия — Норвегия

• Мексика — Англия

• Португалия — Испания

• США — Бельгия

• Аргентина — Египет

• Колумбия — Швейцария

Матчи следующего раунда стартуют 4 июля и продлятся до 8 июля. Победители этих встреч продолжат борьбу за выход в четвертьфинал мирового первенства.

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