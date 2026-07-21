Месси отказался возвращаться в Аргентину после поражения в финале ЧМ-2026

11 футболистов сборной Аргентины не стали возвращаться на родину после поражения в финале чемпионата мира от Испании, чем разочаровали фанатов. Многотысячная толпа поклонников "небесно-голубых" встречала команду в аэропорту Буэнос-Айреса, несмотря на холодную погоду и дождь, однако дождались не всех звезд.

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Об этом информирует издание Clarin. Журналисты отмечают, что болельщики несколько часов ждали своих любимцев, заполнив дорогу от аэропорта до тренировочной базы команды. При этом аргентинцы были разочарованы, когда не увидели в числе приехавших домой Лионеля Месси.

Кроме звездного форварда, который, вероятно, остался в США, поскольку скоро должен вернуться к выступлениям в национальном чемпионат, в страну не прилетели Родриго Де Пауль, Энцо Фернандес, Лаутаро Мартинес, Хулиан Альварес, Херонимо Рулли, Николас Пас, Кристиан Ромеро, Науэль Молина, Джулиано Симеоне и Хуан Муссо.

В то же время фанаты "небесно-голубых" устроили теплый прием своим любимцам. Поражение команды от испанцев все равно считается огромным успехом команды Лионеля Скалони.

Стоит отметить, что после финального свистка решающего матча ЧМ-2026 южноамериканцы спровоцировали массовую драку. Кроме того, во время самого матча они действовали достаточно грубо и заработали одну красную карточку.

Как сообщал OBOZ.UA, футболисты сборной Аргентины устроили демарш против команды Испании после финала чемпионата мира.

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