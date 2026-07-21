Футболисты сборной Аргентины проявили неуважение к команде Испании во время церемонии вручения соперникам Кубка мира за победу в первенстве планеты-2026. Игроки и тренеры "небесно-голубых" демонстративно повернулись спинами к оппонентам, которым уступили в финальном поединке, а потом и вовсе покинули поле.

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На это обратило внимание сообщество The Touchline на своей странице в социальной сети Х, ранее известной как Twitter. Кроме того, на многих снимках видно, что аргентинцы в тот момент, когда капитан испанцев Родри поднял над головой трофей, стоят лицом к трибуне со своими болельщиками.

При этом пока футболисты "фурии рохи" находились на подиуме для победителей игроки сборной Аргентины решили покинуть чашу стадиона. Они также проигнорировали журналистов, отказавшись давать комментарии после поражения.

Стоит отметить, что после финального свистка решающего матча ЧМ-2026 южноамериканцы спровоцировали массовую драку. Кроме того, во время самого матча они действовали достаточно грубо и заработали одну красную карточку.

Добавим, футболисты "небесно-голубых" после победы над Францией в финале ЧМ-2022 отметились издевательскими выпадами в адрес соперников.

Как сообщал OBOZ.UA, Международная федерация футбола (ФИФА) во время финала чемпионата мира 2026 года продемонстрировала свою лояльность к Россию.

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