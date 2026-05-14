Менеджер Ломаченко категорично ответил на вопрос о возвращении украинца на ринг

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко возобновляет карьеру, и вернется на профессиональный ринг уже во второй половине года. 38-летний боксер из Белгород-Днестровского залечил травму спины и готов провести несколько большших боев.

Эту информацию, которую ранее обнародовало авторитетное издание The Ring, подтвердил многолетний менеджер нашего соотечественника Эгис Климасч в комментарии ESPN. При этом он не стал детализировать планы украинца, а также называть дивизионе, в котором тот будет выступать.

"Мы работаем над его возвращением этой осенью", – сказал Климас.

Напомним, свой последний бой Ломаченко провел в мае 2024 года против Джорджа Камбососа (22-4, 10 КО), победив и завоевав два чемпионских титула. Украинские любители бокса по-разному отреагировали на решение Василия возобновить карьеру – многие из них напомнили о молчаливой позиции спортсменов в отношении российской агрессии против нашей страны и поддержке УПЦ МП.

Как сообщал OBOZ.UA, Василий Ломаченко называл потерю мотивации главной причиной завершения карьеры.

