Не война и не травмы: Ломаченко впервые назвал причину завершения карьеры

Бывший чемпион мира Василий Ломаченко признался, что решил завершить профессиональную карьеру вовсе не по причине травмы спины. По словам уроженца Белгород-Днестровского, который ушел из спорта в начале июня, он просто потерял мотивацию проводить бои.

Об этом Ломаченко заявил в комментарии журналистам YouTube-канала Fight News во время приезда на ежегодный конгресс Всемирной боксерской организации (WBО), который проходит в колумбийской Боготе. Наш соотечественник также назвал поражение от Девина Хэйни в мае-2023 ключевым моментом карьеры.

"Решение завершить карьеру не было трудным. Я потерял мотивацию. Моей целью было стать абсолютным чемпионом мира, но я проиграл Хэйни. Это был моей последний шанс реализовать главную цель. После этого я завоевал еще один пояс и закончил с боксом. Травмы? Нет, вопрос исключительно в мотивации", – сказал Ломаченко.

До этого украинец опроверг информацию о том, что может провести выставочный поединок против Мэнни Пакьяо. Кроме того, Ломаченко озадачил фанатов своим внешним видом на конгрессе WBО. А бывшая чемпионка мира Алина Шатерникова продемонстрировала фото с соотечественником и рассказала об обсуждении с ними ситуации в родной Украине.

Ранее Василий сумел продать свой роскошный дом в Калифорнии, США, выручив за него 2,47 миллиона долларов. Эта сумма оказалась на 129 тысяч меньше, чем боксер планировал изначально.

Как сообщал OBOZ.UA, в конце сентября Василий Ломаченко впервые за долгое время был замечен на публике. Двукратный победитель Олимпийских игр посетил боксерский турнир в Измаиле, где фотографировался с участниками и зрителями.

