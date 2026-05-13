От 'пророссийская шляпа' до 'вот это новость': украинцы отреагировали на возвращение Ломаченко в бокс

Украинские любители бокса по-разному отреагировали на информацию о том, что бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василия Ломаченко (18-3, 12 КО) решил вернуться на профессиональный ринг. Одни поклонники спорта едко отреагировали на подобные слухи, а другие пожелали 38-летнему уроженцу Белгород-Днестровского удачи.

Многие пользователи социальной сети Instagram в комментариях на странице проекта LuckyPunch.net напомнили о том, что Ломаченко является поклонником УПЦ МП, которая действует в интересах России. Также часть читателей предположила, что двукратный олимпийский чемпион просто хочет заработать.

"Деньги у Васьки закончились", "Не хочет потерять возможности заработать с Турки", "Нафига тянуть пророссийскую шляпу в медиа?", "Шляпа пророссийская", "Как-то пофиг", "Петушара пророссийский, не вср*лся он тут", – написали некоторые поклонники бокса.

В то же время часть фанатов была откровенно шокирована этой новостью и выразила поддержку Ломаченко. "Красавчик! Гордость и герой современности", "Вот это новость, я в шоке", "Лучший! Пусть Всевышний благословит Васю!", "Огонь", "Браво", "Легенда", – поделились эмоциями украинцы.

Напомним, свой последний бой украинец провёл в мае 2024 года против Джорджа Камбососа (22-4, 10 КО), победив и завоевав два чемпионских титула.

Как сообщал OBOZ.UA, Василий Ломаченко называл потерю мотивации главной причиной завершения карьеры.

