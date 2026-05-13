Сенсация дня. Ломаченко решил возобновить карьеру – The Ring

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (18-3, 12 КО) принял решение о возвращении на профессиональный ринг. 38-летний уроженец Белгород-Днестровского объявил о завершении карьеры в июне минувшего года из-за травмы спины, однако сейчас находится в 100%-готовности.

Об этом информирует авторитетное издание The Ring. По его данным, камбэк легендарного украинца и будущего члена Международного зала боксерского славы запланировано на осень. При этом 12 мая у Ломаченко завершился контракт с промоутерской компанией Top Rank и он находится в статусе свободного агента.

Отмечается, что Василий залечил травму спины. Он планирует провести еще как минимум два поединка, причем рассматривает варианты только с топ-соперниками.

Одним из них может стать американец Джервонта Дэвис (30-0-1, 28 КО), о бое с которым Ломвченко вел переговоры в 2024 году. Они были сорваны, а в сентябре-2025 боксер из США также решил уйти из бокса.

Напомним, свой последний бой украинец провёл в мае 2024 года против Джорджа Камбососа (22-4, 10 КО), победив и завоевав два чемпионских титула.

Как сообщал OBOZ.UA, Василий Ломаченко называл потерю мотивации главной причиной завершения карьеры.

