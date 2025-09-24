Матчи Кубка Украины по футболу завершились сенсацией. Видео

В 1/16 финала Кубка Украины сразу два аутсайдера преподнесли сюрпризы. Аматорский "Агротех" из села Тишкивка (Кировоградская область) выбил "Чорноморец", а киевский "Локомотив" из Второй лиги прошёл "Верес" из УПЛ.

Видео дня

"Агротех" открыл счёт в домашнем матче против одесситов после удара Павла Пастухова. Во втором тайме Луїфер Эрнандес реализовал пенальти и сравнял счёт. Основное время завершилось 1:1, а в серии одиннадцатиметровых точнее оказались футболисты аматорского клуба — 5:3. Таким образом, "Агротех" сенсационно вышел в 1/8 финала и продолжил свою кубковую казку, ведь в прошлом раунде он уже выбил "Эпицентр".

Не менее неожиданным оказался результат в Киеве, где "Локомотив" из Второй лиги победил "Верес" 1:0.

На 40-й минуте единственный мяч с пенальти забил Богдан Мордас. Для киевлян это уже вторая громкая победа: ранее они остановили "Колос".

Теперь оба клуба ждут жеребьёвку следующего этапа, а их соперники из УПЛ и Первой лиги досрочно завершили борьбу за Кубок.

Напомним, что начиная с сезона-2025/26, победитель Кубка Украины будет получать новый трофей. Вместо привычной чаши теперь клубы будут бороться за казацкую булаву, которая стала центральным элементом обновленного Кубка.

По данным УАФ, булава символизирует силу и непобедимость. Ее образ вдохновлен фигурой кошевого атамана Ивана Сирко, который, согласно легендам, никогда не терпел поражений. Всего в комплекте — сама булава и 11 её копий.

Отметим, что действующим обладателем КУ является донецкий "Шахтер". 14 мая "горняки" в серии пенальти (6:5) добыли волевую победу над киевским "Динамо" и в 15-й раз в своей истории выиграли вожделенный трофей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!