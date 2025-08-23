В Кубке Украины по футболу случилась грандиозная сенсация. Видео

Аматорский клуб "Агротех" из села Тишковка (Новоукраинский район Кировоградской области) сотворил большую сенсацию в Кубке Украины, выбив представителя Премьер-лиги (УПЛ) "Эпицентр" на стадии 1/32 финала. Матч завершился драматичной серией пенальти, в которой хозяева оказались точнее и вышли в 1/16 турнира.

Основное время встречи закончилось со счётом 1:1. "Агротех" первым открыл счёт после грубой ошибки голкипера Арсения Вавшко, однако футболисты из Каменца-Подольского сумели отыграться и перевели игру в серию 11-метровых.

В послематчевой лотерее "Эпицентр" имел два отличных шанса выйти вперёд благодаря промахам соперника, но сам не сумел реализовать удары. В итоге именно аматорский коллектив оказался хладнокровнее и отпраздновал историческую победу.

Не помог гостям даже громкий летний новичок Владислав Супряга. Форвард провёл на поле все 90 минут и не сумел отличиться в основное время, хотя свой удар в серии пенальти исполнил успешно.

Кубок Украины. 1/32 финала

"Агротех" – "Эпицентр" 1:1 (7:6 в серии пенальти)

Голы: Чичиков (67) - Миронюк (82)

"Агротех" (стартовый состав): Рудик, Загальский, Хорольский, Пастухов, Чичиков, Манастырный, Бижко, Попчук, Сурженко, Жадан, Коваленко

"Эпицентр" (стартовый состав): Вавшко, Кристин, Савчук, Нервуца, Липовуз, Себерио, Бендера, Демченко, Борячук, Ляшенко, Супряга

