Матч Евролиги в Абу-Даби был остановлен из-за атаки Ирана и взрывов неподалеку. Видео

Во время квалификационного турнира юношеской Евролиги в столице ОАЭ игру остановили после сообщений о взрывах рядом с ареной. Организаторы объявили о временной паузе из соображений безопасности на фоне военных событий в регионе.

В Абу-Даби не был доигран матч квалификации NextGen EuroLeague между "Монако" и "Арисом". По информации Gigantes del Basket, встречу прервали после атак на военные базы неподалеку от места проведения соревнований.

В Евролига сообщили, что решение принято в превентивных целях. В заявлении указано, что квалификационный турнир NextGen EuroLeague Qualifier Abu Dhabi "временно приостановлен из соображений безопасности", при этом лига и местный организатор продолжают оценивать ситуацию и пообещали предоставить дополнительную информацию позже.

Утром 28 февраля стало известно, что Израиль начал атаку на Иран при поддержке США.

В ответ Иран нанес удары по арабским странам Персидского залива. Целью могли быть военные объекты США, расположенные в этих странах.

Многочисленные взрывы прогремели в Бахрейне, Абу-Даби и Катаре, в КСИР похвастались "четырьмя пораженными американскими базами".

