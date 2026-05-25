Матч ЧМ-2026 по хоккею завершился двойной сенсацией

Матч сборных Норвегии и Чехии в шестом туре группового этапа чемпионата мира по хоккею 2026 года ознаменовался настоящей сенсацией. Североевропейцы не только шокировали своих более титулованных соперников разгромной победой 4:1, но и досрочно отправили домой одних из фаворитов – Швецию или Словакию.

Удивительно, но норвежцы, который считались аутсайдерами первенства в Швейцарии контролировали игру на протяжении всех трех периодов. Викинги нанесли больше бросков по воротам Чехии в каждой из 20-минуток, а также практически идеально сыграли в обороне.

В первом периоде команда Чехии сумела ответить одним голом на две шайбы соперников, отличившись на седьмой минуте встречи. Однако оставшееся до финальной сирены время чемпионы мира-2024 провели вхолостую.

Настоящим героем сборной Норвегии стали форвард Михаэль Брандсегг-Нигард, оформивший дубль, а также вратарь Хенрик Хаукелан. Благодаря этому триумфу северяне обеспечили себе место в четвертьфинале первенства впервые с 2012 года.

Также это означает, что в заключительный игровой день Швеция и Словакия в лобовом противостоянии определят неудачника, который отправится домой уже после группового этапа. При этом "тре крунур" устроит только победа в основное время.

