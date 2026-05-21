Впервые с 1935 года: матч ЧМ по хоккею завершился редким результатом. Видео

Сборная Венгрии по хоккею добыла разгромную победу над командой Великобритании в четвертом туре группового этапа чемпионата мира, который в эти дни проходит в Швейцарии. Соседи Украины были сильнее соперника со счетом 5:0 и благодаря этому укрепила свои шансы остаться в элитном дивизионе.

Венгры открыли счет уже на третьей минуте игры, чем предопределили ее ход. До первого перерыва мадьяры отличились еще один раз, а в самом начале второго периода сумели забить третий гол.

После этого игра на долгие полчаса оставила зрителей без заброшенных шайб. Британцы, которые до этого проиграли Финляндии и Австрии, были вынуждены раскрываться, чем и воспользовались их соперники.

Развязка наступила за шесть минут до окончания основного времени. Венграм удалось за 40 секунд забросить дважды в равных составах и довести поединок до победы.

Таким образом, мадьяры одержали первую сухую победу в топ-дивизионе ЧМ по хоккею с 1935 года, когда они разгромили нидерландцев 6:0.

Как сообщал OBOZ.UA, сборная Украины добыла "серебро" чемпионата мира по хоккею в дивизионе IA и добыла путевку в элиту, где не играла 20 лет.

