'Марсель' – 'Шахтер': где смотреть ответный матч плей-офф Лиги Европы. Расписание трансляций

Донецкий "Шахтер" в четверг, 22 февраля, проведет ответную игру 1/16 финала Лиги Европы сезона 2023/24. На стадион "Велодром" во французском Марселе подопечные Марино Пушича сразятся с местным одноименным клубом.

OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча "Марсель" – "Шахтер". Начало – в 22:00 по киевскому времени.

Прямая трансляция поединка в Украине будет доступна на канале "Megogo Футбол 1", который входит в пакет "Максимальный" видеосервиса MEGOGO. Также показ будет доступен для клиентов Volia TV.

За час до начала игры и сразу по окончанию встречи будет работать традиционная аналитическая студия с участием журналистов и приглашенных экспертов.

Как сообщал OBOZ.UA, первый матч 1/16 финала Лиги Европы на стадионе "Фолькспаркштадион" в немецком Гамбурге завершился со счетом 2:2. На 90-й минуте "Марсель" вышел вперед, а на 93-й "Шахтер" сравнял счет.

После поединка главный тренер французского клуба Дженнаро Гаттузо заявил, что за 30 лет футбольной карьеры он такое видел впервые.

Отметим, что до этого сезона "Шахтер" и "Марсель" встречались дважды. В 2009 году жребий свел команды в 1/4 финала Кубка УЕФА. Тогда оба раза победили украинцы (2:0 дома и 1:2 на выезде).

В том случае, если "оранжево-черные" пройдут "Марсель", в 1/8 финала они сыграют с одной из следующих команд: "Аталанта" (Италия), "Байер" (Леверкузен, Германия), "Брайтон" (Англия), "Вест Хэм" (Лондон, Англия), "Вильяреал" (Испания), "Ливерпуль" (Англия), "Рейнджерс" (Глазго, Шотландия), "Славия" (Прага, Чехия). Соперник определится в результате жеребьевки 23 февраля.

1/8 финал запланирован на 7 и 14 марта. Четвертьфиналы - 11 и 18 апреля. Полуфиналы - 2 и 9 мая. Финал пройдет 22 мая на "Дублин Арене" в Дублине (Ирландия).

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