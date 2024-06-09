Малиновский рассказал о реакции Реброва в раздевалке после поражения 1:3 от Польши

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский признался, что главный тренер команды Сергей Ребров очень разозлился на поражение от Польши. 7 июня "желто-синие" програли в товарищеском матче со счетом 1:3.

"Он очень взбешен был. Потому что мы работали над стандартами два-три дня и пропустили такие мячи. Но будем анализировать и разбирать, что нам нужно делать в следующих матчах, чтобы не совершать такие ошибки", – цитирует Малиновского Youtube-канал УАФ.

Журналист Роман Бебех попытался конкретизировать эмоции Сергея Станиславовича, уточнив, что на пресс-конференции он выглядел очень спокойным, однако Руслан ушел от ответа на вопрос, что конкретно было в раздевалке.

"Я скажу так, что не надо нагнетать. И уровень такого давления на команду.. Это сейчас не нужно. Нужно в спокойном режиме проанализировать, работать дальше, готовиться на Молдову. Там также важная игра перед первым матчем на чемпионате Европы. На Евро-2024 будут другие игры даже с той же Польшей. Польша не будет так играть", – подытожил хавбек "Дженоа".

Как сообщал OBOZ.UA, 3 июня сборная Украины по футболу сыграла вничью с командой Германии (0:0), а 11 июня проведет товарищеский матч с Молдовой.

Он станет последним спаррингом в рамках подготовки перед Евро-2024, который начнется 14 июня и пройдет в Германии. 17 июня наши футболисты стартуют на континентальном первенстве игрой против Румынии.

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