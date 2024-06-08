Где смотреть Молдова – Украина: расписание трансляций последнего товарищеского матча перед Евро-2024

Сборная Украины по футболу во вторник, 11 июня, проведет третий и последний товарищеский матч в рамках подготовки к финальной части чемпионата Европы 2024 года. В Кишиневе на стадионе "Зимбру" подопечные Сергея Реброва сыграют против сборной Молдовы.

OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча Молдова – Украина. Начало игры – в 19:00 по киевскому времени.

Прямая трансляция матча в Украине будет доступна на канале "Megogo Футбол 1", который входит в пакет "Максимальный" видеосервиса MEGOGO. Показ также состоится на платформе Volia TV. За час до игры, а также после поединка запланирована традиционная аналитическая студия с участием журналистов и приглашенных экспертов.

Кроме того, эфир из столицы бесплатно организовывают региональные каналы "Суспильного" и "Суспильне Спорт", доступные в цифровом эфирном телевидении T2 и в застосунке "Дия".

На уровне национальных сборных Украина и Молдова встречались 5 раз. Трижды была зафиксирована ничья. В остальных матчах праздновали победу наши соотечественники.

Последний раз Украина и Молдова играли 10 лет назад. Тогда на НСК "Олимпийский" единственный победный гол забил Роман Безус.

Как сообщал OBOZ.UA, 3 июня сборная Украины по футболу сыграла вничью с командой Германии (0:0), а 7 июня крупно проиграла Польше (1:3).

Матч с Молдовой станет для Украины последним спаррингом в рамках подготовки перед Евро-2024, который стартует 14 июня и пройдет в Германии. 17 июня наши футболисты стартуют на континентальном первенстве игрой против Румынии.

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