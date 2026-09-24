Венгрия – Украина: все подробности матча Лиги наций

Сборная Украины по футболу в пятницу, 25 сентября, начинает свои выступления в новом розыгрыше Лиги наций. Наша команда под руководством итальянского тренера Андреа Мальдеры попала в группу 2 дивизиона В, а ее первым соперником станут представители Венгрии.

Видео дня

Поединок принимает стадион имени Ференца Пушкаша. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча Венгрия – Украина. Время начала – 21:45 по киевскому времени.

ГДЕ СМОТРЕТЬ ВЕНГРИЯ – УКРАИНА

Любители спорта смогут следить за событиями матча благодаря видеосервису Megogo. Прямой эфир пройдет на каналах "Megogo Футбол Первый" и "Megogo Спорт", который доступен в цифровом эфире Т2 и кабельных сетях.

Традиционно показ будет сопровождать аналитическая студия с участием журналистов, экспертов и комментаторов.

ПРОГНОЗ НА ВЕНГРИЯ – УКРАИНА

Фаворитами встречи считаются хозяева поля. Ставки на победу венгерской национальной команды принимаются с коэффициентом 2,20. Ничья оценивается котировкой 3,20. А показатели на успех украинцев достигают уровня 3,10.

СУДЬИ НА ВЕНГРИЯ – УКРАИНА

Обслуживать встречу доверили бригаде арбитров из Англии, которую возглавляет Джарред Джиллетт. Помогать ему будут лайнсмены Нил Дэвис и Ник Гринхейл. Роль четвертого рефери исполнит Роберт Джонс.

Также на игре будет задействована система видоповторов (VAR), за работой которой будет следить шотландец Эндрю Даллас.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

Венгрия: Б.Тот – Керкез, Орбан, Дардаи, Осват, Шефер, А.Тот, Собослаи, Шалаи, Варга, Лукач.

Украина: Трубин – Крупский, Забарный, Сарапій, Миколенко, Очеретько, Назарина, Судаков, Цыганков, Ярмоленко, Яремчук.

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ

Невероятно, но соседи еще никогда не встречались в официальных матча. При этом именно Венгрия была первым соперников Украины в ее истории. Тогда в 1992-м в Ужгороде гости победили 3:1. Мадяры были сильнее и во втором матче того же года – 2:1. После этого команды больше не проводили игр.

Как сообщал OBOZ.UA, известный украинский комментатор Виктор Вацко вынес жесткий вердикт сборной в Лиге наций, назвав ее самой слабой за 30 лет.

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