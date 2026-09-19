Где бесплатно смотреть сборную Украины по футболу в 1-м туре Лиги наций. Расписание трансляций Венгрия – Украина

Сборная Украины по футболу в пятницу, 25 сентября, стартует в новом розыгрыше Лиги наций УЕФА выездным матчем против Венгрии. Поединок состоится в Будапеште на стадионе "Пушкаш Арена".

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OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча Венгрия – Украина. Начало в 21:45 по киевскому времени.

Просмотр игры будет доступен на OTT-платформе MEGOGO по подпискам MEGOPACK и "Спорт", а также на телеканалах MEGOGO Футбол. Также матч "желто-синих" можно будет посмотреть по подписке "Оптимальная" и бесплатно на телеканале "MEGOGO СПОРТ" в сети Т2 и кабельных сетях.

Традиционно показ будет сопровождать аналитическая студия с участием журналистов и экспертов. Она начнет свое вещание в 20:30 по киевскому времени.

Старт нового сезона Лиги наций запланирован на 24 сентября. Сборная Украины выступает в группе B2 вместе с командами Венгрии, Грузии и Северной Ирландии.

После выезда в Венгрию украинская команда сыграет 28 сентября на выезде против Грузии. Домашние встречи против Северной Ирландии и Венгрии пройдут 2 и 5 октября соответственно.

Расписание матчей Украины в Лиге наций УЕФА 2026/27:

25 сентября: Венгрия – Украина

28 сентября: Грузия – Украина

2 октября: Украина – Северная Ирландия

5 октября: Украина – Венгрия

14 ноября: Северная Ирландия – Украина

17 ноября: Украина – Грузия

Победитель группы напрямую выйдет в Лигу A. Команда, которая финиширует второй, сыграет стыковые матчи за повышение против одной из команд Лиги A (туда отправятся две худшие сборные с третьих мест и две лучшие с четвертых мест высшего дивизиона).

Третья позиция гарантирует команде сохранение места в Лиге B без каких-либо стыковых матчей. Последнее место больше не ведет к прямому вылету — команда отправится в плей-офф, где поборется за выживание со сборной, занявшей второе место в одной из групп Лиги C.

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