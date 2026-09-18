Магучих сказала, вернется ли в Украину после победы на Абсолютном ЧМ

Мировая рекордсменка в прыжках в высоту Ярослава Магучих после короткого отпуска в Барселоне вернется в родную страну. Знаменитая украинская легкоатлетка запланировала отпраздновать 25-й день рождения, который приходится на 19 сентября, в Днепре.

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Об этом сама Магучих рассказала в интервью "Суспильне Спорт", подводя итоги сезона-2026. В следующем году наша соотечественница будет делать ставку на чемпионат мира, на котором она выступит в статусе первой в истории победитльеницы Абсолютного ЧМ.

"Завершила сезон на хорошей ноте. Тренеры довольны и сказали мне: "Помнишь, как прыгнула на 1,99 м? Так и в следующем сезоне прыгай – только еще выше". Дальше у меня отпуск. Сейчас небольшой отпуск в Испании, а на свой день рождения возвращаюсь в родной Днепр", – сказала Ярослава.

Отметим, что кроме Абсолютного ЧМ украинская легкоатлетка в нынешнем году выиграла чемпионаты Украины в помещении и на открытом воздухе, а также первенство Европы.

Как сообщал OBOZ.UA, стало известно, сколько заработала Ярослава Магучих за победу на Абсолютном чемпионате мира, после которого она не стала возвращаться в Украину.

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