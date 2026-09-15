Магучих в новом образе произвела фурор в Барселоне. Фото

Олимпийская чемпионка Ярослава Магучих произвела настоящий фурор в интернете своим фотоотчетом из отпуска в Испании, снявшись в непривычном для поклонников элегантном образе. Кадры моментально были "залайканы" поклонниками в соцсетях, собрав тысячи просмотров.

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После завершения сезона 24-летняя украинская легкоатлетка отправилась отдыхать в Барселону. Во время прогулки по городу обладательница мирового рекорда по прыжкам в высоту устроила фотосессию и поделилась ее результатами с подписчиками.

Для съемки наша красавица выбрала бело-голубое мини-платье с цветочным принтом. Образ дополнили белые туфли на шпильке, солнцезащитные очки и небольшая сумка Lady Dior. Волосы спортсменка собрала в высокий хвост, а макияж сделала максимально легким.

Свои фотографии украинка сопроводила шутливой подписью: "Миссия "элегантность" выполнена, возвращайте кроссовки".

Поклонники высоко оценили преображение чемпионки. В комментариях подписчики отмечали, что Магучих идет такой стиль, а также называли ее одной из самых ярких представительниц украинского спорта.

Напомним, ранее Ярослава завершила сезон победой на первом в истории Абсолютном чемпионате мира в Будапеште, где завоевала "золото".

После этого Ярослава вместе с подругой Маргаритой Кулибабой отправились на пляж в Барселону, откуда в купальниках записали шутливой видео.

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