Магучих с первой же попытки выиграла турнир в Японии. Видео

Знаменитая украинская легкоатлетка Ярослава Магучих уверенно выиграла соревнования по прыжкам в высоту в Токио, которые прошли в рамках "золотой" серии Континентального тура World Athletics. Турнир в японской столице состоялся впервые за девять лет, и 23-летняя днепрянка показала лучший результат этапа с 2001 года — 1,96 метра.

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Украинка включилась в борьбу позже других участниц и начала с высоты 1,91 метра, которую взяла с первой попытки. На тот момент все остальные соперницы уже завершили выступление.

Следующую планку — 1,96 м — она также преодолела с первой попытки, обеспечив себе победу.

Второе место заняла чешская спортсменка Михаэла Груба (1,85 м), третьей стала гречанка Татьяна Гусина (1,80 м).

Уже в ранге победителя Ярослава штурмовала отметку в 2 метра, но покорить ее не смогла.

Для Магучих это уже четвертая подряд победа на международных турнирах и восьмое "золото" в текущем сезоне.

Как сообщал OBOZ.UA, 26 апреля она с 1.97 м выиграла первый этап Бриллиантовой лиги в китайском Сямэне. Спустя неделю в Шанхае Рося прыгнула на 2 метра, обеспечив себе победу на втором этап.

9 мая наша соотечественница стала сильнейшей на коммерческом турнире What Gravity Challenge, который проходил в столице Катара Дохе. Прыжок на 2.02 стал рекордом сезона.

Отметим, что перед выступлениями в Токио, тренерша Магучих Татьяна Степанова показала, что случилось с ее подопечной во время тренировки.

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