Тренер Магучих показала, что произошло с Ярославой в Японии. Видео

Знаменитая украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих прилетела в Японию, где состоится Золотой Гран-при Континентального тура World Athletics. Соревнования по прыжкам в высоту на Национальном стадионе в Токио стартуют 18 мая в 07:30 по киевскому времени.

Видео дня

Накануне Магучих провела разминку, на которую приехали ее местные фанаты. Украинка пришлось выделить свое время, подойти к японцам и выполнить их просьбу. Наша чемпионка оставила несколько автографов и сделала совместные фотографии.

Небольшое видео, как все происходило, у себя в соцсетях выложила тренер легкоатлетки Татьяна Степанова.

Позже в соцсетях японский болельщик признался, что встреча с Ярославой сделала его счастливым.

Как сообщал OBOZ.UA, в марте этого года Магучих столкнулась с горячим приемом от китайских болельщиков. 23-летняя днепрянка прилетела Нанкин, где с 21 по 23 марта проходил 19-й чемпионат мира по легкой атлетике в помещении.

Соревнования примет местный Молодежный олимпийский спортивный парк. Изначально чемпионат должен был состояться в 2020 году, но турнир был отложен ввиду пандемии COVID-19.

По приезду в Китай местные фанаты вручили нашей соотечественнице картину с ее изображением, а также вынудили раздать автографы.

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