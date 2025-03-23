Наихудший результат. Магучих сенсационно проиграла чемпионат мира по легкой атлетике. Видео

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих сенсационно не смогла победить на чемпионате мира по лёгкой атлетике в помещении, который прошел в китайском Нанкине. 23-летня днепрянка завоевала лишь бронзовую медаль.

Видео дня

В финале она уступила обеим представительницам Австралии – Никола Олислагерс ("золото") и Элеанор Паттерсон ("серебро"), а сербку Ангелину Топич опередила только благодаря меньшему количеству попыток.

Перед турниром Магучих жаловалась на дискомфорт в ноге, который впервые почувствовала ещё на чемпионате Европы в помещении. Тогда она смогла взять высоту 1,99 м и победить, но не стала продолжать борьбу за рекорд.

В финале чемпионата мира-2025 травма снова дала о себе знать – украинка взяла лишь 1,95 м, после чего неудачно пыталась преодолеть 1,97 м и 1,99 м. Это стало её худшим результатом за последние два года.

В комментарии World Athletics Магучих призналась, что во время прыжков ощущала боль в пятке, что мешало ей выполнить попытки на более высоких отметках. Теперь она планирует сосредоточиться на восстановлении перед летним сезоном и надеется вернуться в лучшей форме.

Этот турнир стал для Магучих первым за год, который она завершила не победой – до этого её худшим результатом было "серебро" на прошлом чемпионате мира в помещении.

Как сообщал OBOZ.UA, 9 марта Магучих в третий раз подряд выиграла чемпионат Европы по легкой атлетике в помещении, который проходил в нидерландском Апелдорне с 6 по 9 марта. 23-летняя днепрянка прыгнула на высоту 1.99 м.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!